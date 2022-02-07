В Минздраве прогнозируют до 60 тыс. случаев ковида в сутки в ближайшие два недели

В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост случаев заражений коронавирусом в сутки до 60 тысяч уже в ближайшие две недели.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что на прошлой неделе в Украине были обнаружены около 44 тыс. случаев за сутки. Это был очередной рекорд заболеваемости.

"Четвертую неделю подряд в Украине фиксируется рост количества случаев заболевания ковидом. За прошедшую неделю были зарегистрированы 242 942 случая. Сейчас Украина находится на 44 месте из 54 территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Первые места занимают Израиль, Дания и Словения", – рассказал Ляшко.

Глава Минздрава также отметил, что в Украине прирост новых зарегистрированных случаев за текущие семь дней составил 44%. То есть это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев за неделю не удвоилось.

"По нашим прогнозам, в ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти - до 60 тыс. человек в сутки. Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит до 1 месяца, а в Украине длится уже четыре недели подряд, на следующей, пятой неделе, также ожидается рост количества случаев коронавирусной болезни. А уже с седьмой недели заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", - добавил Ляшко.

Напомним, Минздрав прогнозирует, что новая волна COVID-19, начавшаяся в конце января, продлится до апреля. Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что также не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель.

В начале января Минздрав решил начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения.