В Минздраве прогнозируют до 60 тыс. случаев ковида в сутки в ближайшие два недели

После этого динамика заболеваемости пойдет на спад.

В Минздраве прогнозируют до 60 тыс. случаев ковида в сутки в ближайшие два недели
Фото: Макс Требухов

В Министерстве здравоохранения прогнозируют рост случаев заражений коронавирусом в сутки до 60 тысяч уже в ближайшие две недели.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что на прошлой неделе в Украине были обнаружены около 44 тыс. случаев за сутки. Это был очередной рекорд заболеваемости.

"Четвертую неделю подряд в Украине фиксируется рост количества случаев заболевания ковидом. За прошедшую неделю были зарегистрированы 242 942 случая. Сейчас Украина находится на 44 месте из 54 территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Первые места занимают Израиль, Дания и Словения", – рассказал Ляшко.

Глава Минздрава также отметил, что в Украине прирост новых зарегистрированных случаев за текущие семь дней составил 44%. То есть это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев за неделю не удвоилось.

"По нашим прогнозам, в ближайшие две недели эта цифра еще может возрасти - до 60 тыс. человек в сутки. Учитывая опыт других стран, где с начала роста заболеваемости до пика проходит до 1 месяца, а в Украине длится уже четыре недели подряд, на следующей, пятой неделе, также ожидается рост количества случаев коронавирусной болезни. А уже с седьмой недели заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", - добавил Ляшко.

Напомним, Минздрав прогнозирует, что новая волна COVID-19, начавшаяся в конце января, продлится до апреля. Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что также не исключает более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель.

В начале января Минздрав решил начать бустерную вакцинацию всего взрослого населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Зеленский пообщался с главой Евросовета МишелемЗеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в УкраинуСША пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
"Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться": Ермак сообщил, что выздоровел от ковида"Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться": Ермак сообщил, что выздоровел от ковида
За сутки на Донбассе оккупанты ранили двух украинских военныхЗа сутки на Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных
За сутки оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на ДонбассеЗа сутки оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе
Первые наработки по расследованию стрельбы в Днепре будут до конца недели, - ЕнинПервые наработки по расследованию стрельбы в Днепре будут до конца недели, - Енин
Зеленский поручил напоминать гражданам о целесообразности вакцинации от ковидаЗеленский поручил напоминать гражданам о целесообразности вакцинации от ковида
В Минздраве прогнозируют 40-60 тыс. случаев ковида в сутки через неделю-двеВ Минздраве прогнозируют 40-60 тыс. случаев ковида в сутки через неделю-две
"Рада не идет на каникулы на две недели. Депутаты будут работать в комитетах", - Арахамия"Рада не идет на каникулы на две недели. Депутаты будут работать в комитетах", - Арахамия
Советники лидеров "Нормандской четверки" встретятся через две недели в БерлинеСоветники лидеров "Нормандской четверки" встретятся через две недели в Берлине
В Минздраве заработал контакт-центр по выплатам зарплат медикамВ Минздраве заработал контакт-центр по выплатам зарплат медикам
Ляшко: Новая волна ковида в Украине пройдет спокойнее предыдущихЛяшко: Новая волна ковида в Украине пройдет спокойнее предыдущих
Последние новости
Подгружаем последние новости