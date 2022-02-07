?ГБР вызвало на второй допрос полицейского, снявшего видео после ДТП с Трухиным

В Бюро также заявили, что нардеп не находился за рулем от Полтавы до Борисполя.

Сотрудники Государственного бюро расследований изучили материалы по видеокамерам, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Александра Трухина от Полтавы в Киев в день аварии, в которой пострадали шесть человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился мужчина в одежде красного цвета. В частности, это зафиксировала и последняя в то время работающая камера, расположенная в центре города Борисполь.

Само же ДТП произошло на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

Фото: ГБР

"Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершены четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ относительно личности водителя", - пояснили в ГБР.

В настоящее время материалы дела насчитывают более пяти томов.

В ГБР также заявили, что после начала расследования обращались официально в полицию, чтобы им предоставили все материалы, но "по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были".

"В Интернет-издание «Украинская правда» (обнародовавшее видео с места ДТП, - ред.) был сделан запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. Также Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел", – заявили в Бюро.

Сотрудники ГБР опросили нескольких свидетелей, в том числе народного депутата и других участников ДТП.

Кроме того, сегодня следователи повторно вызвали на допрос полицейского, видео с боди-камеры которого распространило интернет-издание.

"Следователи должны выяснить, среди прочего, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию. Заметим, никаких намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не имеют", - заверили в Бюро.

Напомним, Трухин попал в аварию 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины. Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

Трухин продолжал быть членом партии, фракции и заместителем главы бюджетного комитета.

2 февраля журналисты УП опубликовали видео полиции на месте ДТП, на котором зафиксирован намек Трухина на вознаграждение правоохранителям, если он "тихонько уйдет в лес". После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал нардепа добровольно выйти из состава фракции, генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство, а глава партии СН Елена Шуляк распорядилась исключить депутата из ее состава.