Появились новые спутниковые снимки военной техники на границе Беларуси с Украиной

Спутниковые снимки зафиксировали 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты Искандер и реактивные системы залпового огня близ Ельска.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки территории Беларуси, на которых видны скопления войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

Как свидетельствуют снимки, военные подразделения, на вооружении которых есть ракеты, реактивные системы залпового огня и штурмовые самолеты, развернуты в Беларуси в трех местах вблизи границы с Украиной.

Maxar Technologies 4 февраля получила изображение военной техники вблизи Ельска, Речицы и Лунинца. Все они расположены в пределах около 50 километров от украинской границы.

Спутниковые снимки зафиксировали 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты "Искандер" и реактивные системы залпового огня вблизи Ельска.

Reuters не смог самостоятельно подтвердить достоверность снимков.

Минобороны РоSSии не отреагировало на запрос о комментариях. Белорусские военные не отвечали на звонки в воскресенье.