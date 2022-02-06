Это враг должен нас бояться, а не мы его - Кулеба

Призвал не верить апокалиптическим прогнозам разных изданий.

Это враг должен нас бояться, а не мы его - Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Глава Министерства иностраных дел Дмитрий Кулеба высказался о разных сценариях вторжения РоSSийской Федерации на территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте главы МИД Украины.

По словам министра, Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию событий в случае возможного вторжения агрессора на территорию нашей страны.

“Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его», – заявил Кулеба.

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022

5 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины.

6 февраля канцлер Германии Олаф Шольц перед поездкой в США предостерег РоSSию от вторжения в Україну и пригрозил серьезными последствиями. По его словам, встреча с президентом США Джо Байденом должна стать сигналом для Москвы.

Переговоры Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Анджея Дуды состоятся днем или вечером вторника, 8 февраля. На повестке дня будут вопросы безопасности в Центральной и Восточной Европе.

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