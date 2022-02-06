В Киеве задержан мужчина, который бросил молоток в окно Рады

27-летний львовянин заранее подготовил молоток для повреждения окна.

В Киеве задержан мужчина, который бросил молоток в окно Рады
Задержание подозреваемого в хулиганстве возле Рады
Фото: Полиция Киева

Полицейские полка особого назначения №2, несущие службу на территории, прилегающей к зданию Верховной Рады, в воскресенье, 6 февраля, задержали мужчину, который повредил окна здания парламента.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна — молоток и бросил им в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского райуправления полиции.

"Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи", – отмечают правоохранители.

Напомним, что в Тернополе во вторник, 21 декабря, в памятник Степану Бандере на улице Соломии Крушельницкой бросили яйцо. Это был второй акт вандализма против этого памятника за неделю.

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