В центре Киева состоялся марш иностранцев в поддержку Украины

Участники марша пришли с флагами своих стран.

В центре Киева состоялся марш иностранцев в поддержку Украины

В центре Киева состоялась акция иностранных граждан в поддержку Украины, которая противостоит роSSийской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Настало время для международного общества, чтобы показать нашу солидарность перед лицом дальнейшей роSSийской агрессии. Полная поддержка Украины. Принесите свои национальные флаги или сделайте плакат!", - говорится в объявлении организаторов в Facebook.

На марше International Unity March for Ukraine (Международный марш единства по Украине) было более 200 человек. Участники собрались в парке возле памятника Тарасу Шевченко и пошли на Майдан Незалежности. На Майдане участники марша пели гимн Украины.

Напомним, что 5 февраля, в Харькове состоялся Марш единства. Люди вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свою проукраинскую позицию.

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