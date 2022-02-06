Порошенко призвал вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе

Эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении германского правительства.

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью для немецких СМИ из RTL Media Group призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении немецкого правительства, отметили в пресс-службе "Евросолидарности".

"Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни часа. РоSSийские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши , Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины – повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности" . И в этом заключается разница с 2014 годом", – заявил Петр Порошенко.

На его взгляд, сейчас вся Европа понимает, что безопасность Украины – это их задача.

"Мы должны действовать более активно. Нам нужна международная конференция. Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был президентом, мы созывали Совет Безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир привлекает все инструменты для удержания ситуации стабильной". Лицо, которое должно отвечать – Путин. Только одна страна является агрессором», – подчеркнул Петр Порошенко.

Он добавил, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, "голубые шлемы" миротворческой миссии ООН под мандатом Совбеза.