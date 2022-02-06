За сутки на Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных
Состояние их здоровья – удовлетворительное.
За минувшие сутки, 5 февраля, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Боевики обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата. С беспилотников они сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.
"Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
В сторону Песков боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. В районе села Пищевик роSSийские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в районе Березового роSSийско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.
Отметим, что режим тишины длился два дня. До этого обстрелы в зоне ООС были зафиксированы в среду, 2 февраля, роSSийские наемники четыре раза открыли огонь.