За сутки на Донбассе оккупанты ранили двух украинских военных

За минувшие сутки, 5 февраля, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата. С беспилотников они сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.

"Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

В сторону Песков боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. В районе села Пищевик роSSийские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе Березового роSSийско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.

Отметим, что режим тишины длился два дня. До этого обстрелы в зоне ООС были зафиксированы в среду, 2 февраля, роSSийские наемники четыре раза открыли огонь.