Канцлер Германии Олаф Шольц перед поездкой в США предостерег РоSSию от вторжения в Украину и пригрозил последствиями. По его словам, встреча с президентом США Джо Байденом должна стать сигналом для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Українас ссылкой на tagesschau.de.

"Тесная координация между европейскими партнерами и США очень важна. Цель - направить Кремлю единый сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь серьезные последствия для РоSSии. Политические, экономические и геостратегические", - сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что Байден встретится с Шольцем 7 февраля, лидеры США и Германии обсудят ситуацию вокруг Украины и сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса.

14 февраля запланирован визит Шольца в Украину. У него будет встреча с президентом Владимиром Зеленским. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля будет находиться с визитом в Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства будет встречаться с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Взаимодействие Украины и Германии на фоне стягивания Россией войск к Украине имеет определенные трудности, в частности из-за того, что ФРГ запретила передачу Украине вооружения. В то же время страна пообещала послать шлемы для военных и мобильный госпиталь.

6 февраля министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на фоне сообщений о росте количества роSSийских войск у границ Украины подтвердила отказ поставлять оружие украинским военным.