Южная Корея начнёт следить за передвижениями наиболее ценных инженеров

Южная Корея начнёт следить за передвижениями наиболее ценных инженеров

В Южной Корее будет создана база специалистов из наиболее ценных для государства отраслей, чтобы предотвратить переманивание кадров китайскими компаниями и не допустить утечки технологий за рубеж. Данная мера будет реализована в рамках пятилетнего плана по усилению защиты интеллектуальной собственности. План разработан несколькими государственными учреждениями страны, в том числе министерствами промышленности и юстиции, Офисом интеллектуальной собственности, а также Национальным агентством разведки.

Источник изображений: sammobile.com

Сеул стремится создать механизмы защиты от утечек технологий — они становятся серьёзной проблемой для компаний вроде Samsung, основным активом которых является интеллектуальная собственность. Только за последние пять лет в стране было зафиксировано 397 подобных инцидентов. Согласно плану, будет создан список специалистов, занятых в 12 наиболее важных для страны областях: аккумуляторы, OLED-дисплеи, судостроение и металлопрокат. Частные компании и лаборатории должны будут обеспечить регистрацию всех сотрудников, отвечающих данным критериям. Власти станут отслеживать прибытие и убытие этих людей в попытке удержать их от перехода к зарубежным конкурентам.

В списках окажутся не только граждане Южной Кореи, но и иностранные специалисты, работающие как в местных компаниях, так и в корейских филиалах зарубежных предприятий. В теории власти страны станут контролировать, например, японских специалистов, работающих в корейских представительствах японских же компаний.

Южная Корея начнёт следить за передвижениями наиболее ценных инженеров

В 2020 году прокуратура страны расследовала деятельность 112 человек, подозреваемых в нарушении закона о коммерческой тайне: они предположительно передавали информацию о технологиях за рубеж, причём, как сообщается, в большинстве случаев её получателями были китайские компании. Представители контрразведки подтвердили, что число подобных инцидентов растёт. Обстоятельства утечек сильно разнятся: это может быть переход на работу к конкурентам за границей или прямая кража технологических данных партнёрами гигантов вроде Samsung. Работа с подобными делами требует, чтобы следователи имели серьёзную техническую подготовку, поэтому Офис интеллектуальной собственности объявил о планах расширить число сотрудников в «Технологической полиции» — новом полицейском подразделении.

Предусматриваются и другие меры защиты имеющей государственное значение интеллектуальной собственности. Это ужесточение законодательства по коммерческой тайне — сейчас нарушители отделываются штрафами. Будет также ужесточён контроль над слияниями и поглощениями: сейчас иностранные компании проходят проверку при приобретении более 50 % обладающих ключевыми технологиями корейских предприятий — этот порог будет снижен до 30 %. Наконец, государство собирается субсидировать до 30 % специальных премий наиболее ценным специалистам, чтобы побудить их не уезжать.

Происходящее в стране можно назвать «законом бумеранга». В девяностые годы Samsung активно переманивала японских специалистов в области электроники. Многие из них перебирались в Южную Корею, где их опыт и знания ценились выше, чем дома. Теперь невольным технологическим донором оказывается и сама Южная Корея, вынужденная защищаться от китайского промышленного шпионажа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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