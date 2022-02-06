Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Мюнхен на конференцию по безопасности, которая впервые за два года состоится в офлайн-формате

Об этом сообщает DW.

На конференции выступит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, ожидается приезд вице-президента США Камалы Харрис, но ее участие пока не подтверждено.

По словам главы конференции Вольфганга Ишингера, всего ожидается участие примерно 35 глав государств и правительств. Однако уже известно, что роSSийский президент Владимир Путин отказался от приезда.

"Я ни в коем случае не хочу исключать РоSSию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", - подчеркнул Ишингер.

Кроме того, приглашения направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И, также обсуждается приезд президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года состоится в очном формате, она пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. При этом организаторы решили еще более ограничить численность участников, чтобы минимизировать любые риски. Все, кто приедет на конференцию, должны быть вакцинированы от коронавируса и будут ежедневно сдавать ПЦР-тест. Ограничено и число наблюдателей.

В 2021 году из-за пандемии коронавирусной болезни конференция прошла в виртуальном формате.

В декабре 2021 года будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, который на протяжении многих лет был советником экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, обвинил президента РоSSии Владимира Путина в прославлении сталинского режима.