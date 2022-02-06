С Путиным такой жесткий был разговор, - Лукашенко о деле "вагнеровцев"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью роSSийскому пропагандисту Владимиру Соловьеву рассказал подробности задержания в Минске в августе 2020 года боевиков роSSийскойЧВК Вагнера, часть из которых воевала на Донбассе против ВСУ.

Об этом сообщает БелТА.

Белорусский диктатор заявил, что после задержания боевиков Минск передал всю информацию ФСБ РФ .

"Чтобы вы знали: когда мы задержали этих ребят [боевиков роSSийской ЧВК Вагнера – ред.], полностью материалы ФСБ передали, с Путиным такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там какой-то крот был. Это стали расследовать. Я с Путиным три раза на эту тему разговаривал. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". И это уже через неделю или несколько дней выяснилось [что это была спецоперация ГУР и СБУ – ред.]", - рассказал Лукашенко.

При этом на уточняющий вопрос о том, был ли он обижен на РоSSию, когда в Минске считали, что «вагнеровцев» направили за десять дней до президентских выборов для дестабилизации ситуации в стране, Лукашенко дал утвердительный ответ.

"Очень", – сказал белорусский диктатор.

Он рассказал, что трижды созванивался с Путиным по этому поводу

"Придет время, скажу, как было все. И не просто сказал [Путин в ответ на звонок Лукашенко – ред.]", - сказал Лукашенко.

При этом, по его словам, история с вагнеровцами была пустяком в отношениях между странами.

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

Оппозиция в Верховной Раде долгое время требовала создать временную следственную комиссию для выяснения, почему "вагнеровцы" не долетели до Украины, но правящее большинство отказалось это сделать. В мае 2021 года была создана ВСК с более широкими заданиями.

Комиссия установила, что украинская разведка, действительно, планировала задержать "вагнеровцев", но операция сорвалась после того, как ее отложили с 25 июля на 30 июля 2020 года. Кто принял это решение, ВСК установить не смогла. Президент Владимир Зеленский этого не делал, а у главы Офиса президента Андрея Ермака нет соответствующих полномочий.

В ноябре 2021 года также вышло расследование Bellingcat о деле "вагнеровцев", но расследователям также не удалось узнать, как именно белорусские спецслужбы узнали о приезде наемников.