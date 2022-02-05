РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times

Проведение учений в вероятное время вторжения станет убедительным напоминанием НАТО о мощи крупнейших в мире ядерных сил РФ.

РоSSия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, – Financial Times
Фото: президент.рф

Представители армии и разведки США считают, что РоSSия планирует провести в феврале масштабные учения с использованием ядерного оружия в качестве предупреждения для НАТО не вмешиваться, если президент Владимир Путин решит вторгнуться в Украину.

Об этом пишет американское издание Financial Times со ссылкой на помощника в Конгрессе США, сообщает "Европейская правда".

РоSSия обычно проводит ежегодные ядерные учения, включающие испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха, осенью. Но США считают, что Путин решил провести их в середине февраля как демонстрацию силы на случай, если он прикажет своим войскам продолжить вторжение в Украину.

Об этом, как пишет издание, в четверг, 3 февраля, законодателям в Палате представителей США на встрече за закрытыми дверями рассказали глава объединенного комитета штабов США генерал Марк Милли и глава национальной разведки США Эврил Хейнс.

США считают, что оптимальное время для роSSийского вторжения – с середины февраля по конец марта, пишет издание. В то же время Соединенные Штаты еще не определили, решил ли Путин вторгнуться в Украину.

Несмотря на это, Вашингтон вместе со своими союзниками все больше озабочен продолжающимся военным наращиванием роSSийских сил у границы с Украиной.

Проведение учений в возможное время вторжения станет убедительным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил РФ, говорится в публикации. По данным Федерации американских ученых, в арсенале РоSSии чуть менее 4500 ядерных боеголовок.

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля американское агентство Bloomberg сообщало, что РоSSия вторглась в Украину в Украину. Вскоре заголовок материала был удален, а Bloomberg сообщил об ошибке и извинился за ложную публикацию.

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