СМИ узнали название партии, которую создает Притула

Полное название новой политсилы – "Политическая партия "24 августа".

СМИ узнали название партии, которую создает Притула
Фото: Макс Требухов

Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", волонтер, шоумен и телеведущий Сергей Притула создает партию "24 августа". В субботу, 5 февраля, прошла встреча инициативных групп по сбору подписей за создание этой политической силы.

Об этом со ссылкой на собеседников в окружении шоумена сообщила "Украинская правда".

"На собрании активистов обсуждаются организационные моменты создания и деятельности партии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что название новой политсилы - "Политическая партия "24 августа".

В начале января Притула заявил о намерении в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую политическую партию. По его словам, название политсилы не будет именным вроде "Умная политика" или "При Притуле". Политик отметил, что сейчас происходит создание его партийной структуры.

Напомним, в июне прошлого года Притула, который осенью 2020 года баллотировался в мэры Киева от партии "Голос", объявил о решении выйти из нее из - за несогласия с политикой руководства. Он подчеркнул, что намерен остаться в политике. В сентябре он объявил о намерении создать собственную политическую партию.

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