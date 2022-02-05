Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева снова отправили в ШИЗО

Гражданин Украины с 7 марта 2020 года находится в незаконном заключении в РФ.

Незаконно осужденного роSSийским оккупационным режимом в Крыму фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Теймура Абдуллаева снова поместили в штрафной изолятор.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что администрация "ФКУ ВК-2 УФСИН в Республике Башкортостан" в очередной раз упрятала крымского татарина в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией, продолжая так называемое "дисциплинарное наказание".

"Теймур находится в незаконном заключении в РФ с 7 марта 2020 года. Почти все это время он провел в штрафном изоляторе колонии. В отряд строгих условий содержания его выпускают только на кратковременный срок. Пока Теймур находится в ШИЗО, "омоновцы", которых привозят в колонию, проводят у него обыски и выбрасывают вещи, которые ему передают родные", – написала Денисова у Facebook.

Она также отмечает, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм физического и психологического давления, которое приравнивается к пыткам и прямо нарушает статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – права на жизнь.

Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с призывом немедленно обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева: привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.

Напомним, в июне 2019 года пятеро крымских татар из группы симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет тюрьмы. В частности, Теймура Абдуллаева осудили на 17 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеира Абдуллаева – на 13 лет.

Летом 2019-го года Теймур Абдуллаев перенес инсульт в роSSийском СИЗО , затем переболел ководом.