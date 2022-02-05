В Украину прибыла восьмая партия военной помощи США

Восьмая партия военной помощи Соединенных Штатов прибыла в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Восьмая птичка прилетела в Киев ! Вес сегодняшнего груза для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн", – написал в твиттере глава Миноборони.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Резников отметил, что с 22 января американская сторона направила в Украину более 650 тонн оборонного вооружения.

"Продолжение следует", - добавил он.

Как сообщалось, седьмой самолет с оборонной помощью от США приземлился в "Борисполе" 3 февраля. Американцы передали 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов.

На самолете, который прибыл в Украину 1 февраля, из США было поставлено 84 тонны боеприпасов.

Ранее Резников заявил, что на местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана.

Министр также анонсировал получение Украиной некоторых "интересных вещей", о которых будет сообщено позже и которые Украина не получала раньше.