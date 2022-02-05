В Украину прибыла восьмая партия военной помощи США
Вес очередного груза для ВСУ составляет 86 тонн.
Восьмая партия военной помощи Соединенных Штатов прибыла в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Восьмая птичка прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн", – написал в твиттере глава Миноборони.
Резников отметил, что с 22 января американская сторона направила в Украину более 650 тонн оборонного вооружения.
"Продолжение следует", - добавил он.
Как сообщалось, седьмой самолет с оборонной помощью от США приземлился в "Борисполе" 3 февраля. Американцы передали 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов.
На самолете, который прибыл в Украину 1 февраля, из США было поставлено 84 тонны боеприпасов.
Ранее Резников заявил, что на местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана.
Министр также анонсировал получение Украиной некоторых "интересных вещей", о которых будет сообщено позже и которые Украина не получала раньше.