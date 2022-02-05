В зоне ООС оккупанты четыре раза за день нарушили перемирие

Недалеко от Пищевика оккупанты дважды обстреливали позиции украинских защитников.

По состоянию на 17 часов в субботу, 5 февраля, в зоне ООС зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов

Об этом в вечерней сводке сообщает пресс-центр ООС.

В частности, роSSийско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Пищевика роSSийские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Напомним, что последние до сегодняшнего дня обстрелы в зоне ООС были зафиксированы в среду, 2 февраля, роSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины.