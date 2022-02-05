С флагами Украины и УПА: в Харькове прошел Марш единства

Звучали лозунги "Слава Украине!", "Украина – превыше всего!" и другие.

Сегодня, 5 февраля, в Харькове прошел Марш единства. Люди вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свою проукраинскую позицию.

Как сообщает Суспільне, участники начали собираться на площади Конституции около 13:30, а в 14:20 колонна двинулась по улице Сумской. Мероприятие организовал Штаб обороны Харьковской области. По данным организаторов, на акцию вышли около 5 тыс. человек.

Харьковчане шли под национальными флагами, можно было увидеть и флаги Украинской повстанческой армии и плакаты "Харьков – это Украина".

Звучали лозунги "Слава Украине!", "Украина - превыше всего!", "Одна, единая соборная Украина!", "Восток и запад вместе!", а также рожденная в Харькове в 2014 году фанатская кричалка о Путине.

Ранее Харьковский горсовет хотел запретить Марш единства из-за угрозы провокаций, но суд отказал мэрии.

Напомним, в интервью Washington Post 21 января Зеленский заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован Россией .

Городской голова Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать. Он подчеркнул, что Харьков был и будет украинским городом.

Позже пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский "размышлял о том, что если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть".