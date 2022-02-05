С флагами Украины и УПА: в Харькове прошел Марш единства
Звучали лозунги "Слава Украине!", "Украина – превыше всего!" и другие.
Сегодня, 5 февраля, в Харькове прошел Марш единства. Люди вышли на акцию, чтобы продемонстрировать свою проукраинскую позицию.
Как сообщает Суспільне, участники начали собираться на площади Конституции около 13:30, а в 14:20 колонна двинулась по улице Сумской. Мероприятие организовал Штаб обороны Харьковской области. По данным организаторов, на акцию вышли около 5 тыс. человек.
Харьковчане шли под национальными флагами, можно было увидеть и флаги Украинской повстанческой армии и плакаты "Харьков – это Украина".
Звучали лозунги "Слава Украине!", "Украина - превыше всего!", "Одна, единая соборная Украина!", "Восток и запад вместе!", а также рожденная в Харькове в 2014 году фанатская кричалка о Путине.
Ранее Харьковский горсовет хотел запретить Марш единства из-за угрозы провокаций, но суд отказал мэрии.
Напомним, в интервью Washington Post 21 января Зеленский заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован Россией.
Городской голова Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать. Он подчеркнул, что Харьков был и будет украинским городом.
Позже пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский "размышлял о том, что если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть".
25 января президент Владимир Зеленский заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован Россией.