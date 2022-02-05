РоSSийские оккупанты атаковали с беспилотника село Павлополь неподалеку от Мариуполя

В результате обстрела никто не пострадал.

РоSSийские оккупанты атаковали с беспилотника село Павлополь неподалеку от Маруиполя
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В субботу, 5 февраля, роSSийские оккупанты атаковали с помощью беспилотника село Павлополь в Донецкой области. На населенный пункт, расположенный в 30 километрах от Мариуполя, оккупанты сбросили четыре самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на главу Сартанской военно-гражданской администрации Александра Куркчи. Инцидент произошел около 12:15 на улице Молодежной.

Из-за действий противника были повреждены окна жилого дома, возле которого упали два взрывных устройства. Еще два попали в закрытое в данный момент здание школы и повредили крышу.

В результате нападения боевиков никто не пострадал.

Напомним, что на Донбассе 5 февраля впервые за три дня роSSийские оккупанты нарушили перемирие, ранен украинский военный.

В течение суток 4 февраля роSSийские оккупанты не открывали огонь в зоне ООС.

Последние до сегодняшнего дня обстрелы в зоне ООС были зафиксированы в среду, 2 февраля, когда роSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины.

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