В оккупированном Крыму россияне провели учения беспилотников и артиллерии

В оккупированном Россией Крыму подразделения беспилотников Черноморского флота провели совместные учения с артиллеристами.

Об этом сообщает Минобороны РоSSии.

"В ходе учений расчеты боевых машин систем залпового огня, гаубичной артиллерии и минометных подразделений отработали подготовку к стрельбе и изменению огневых позиций в условиях применения условным противником авиации и диверсионно-разведывательных групп. Корректировка огня и выявление целей осуществлялись операторами БП" , – говорится в сообщении.

РоSSийские артиллеристы открывали огонь на морском побережье.

Концентрация роSSийских войск на учениях в Беларуси недостаточна для широкомасштабного вторжения на территорию Украины, считает министр обороны Алексей Резников.

Ряд американских СМИ написали, что РоSSия собирается сфабриковать повод для вторжения в Украину – использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийскую территорию или русскоговорящих граждан на Востоке Украины.

Американское агентство Bloomberg 4 февраля по ошибке опубликовало сообщение о том, что РоSSия вторглась в Украину. Обнаружив ошибку, агентство сняло сообщение и извинилось.