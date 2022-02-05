Зеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем

Президент в разговоре поблагодарил ЕС за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по поводу угрозы со стороны РоSSии.

Об этом сообщается на Twitter-странице главы государства.

"Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - рассказал Зеленский об итогах разговора с Мишелем.

Провів телефонну розмову з @eucopresident . Обговорили поточну ситуацію навколо ?? та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ?? за незмінну підтримку ??. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

4 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен проинформировал Кулебу об итогах переговоров с роSSийским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter разместил видеоролик в поддержку Украины на фоне сосредоточения Россией войск возле границ Украины.

4 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди прочего стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились продолжить работу над санкциями в отношении РоSSии.