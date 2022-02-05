Зеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем

Президент в разговоре поблагодарил ЕС за поддержку.

Зеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по поводу угрозы со стороны РоSSии.

Об этом сообщается на Twitter-странице главы государства.

"Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - рассказал Зеленский об итогах разговора с Мишелем.

Провів телефонну розмову з @eucopresident. Обговорили поточну ситуацію навколо ?? та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ?? за незмінну підтримку ??.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

4 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен проинформировал Кулебу об итогах переговоров с роSSийским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter разместил видеоролик в поддержку Украины на фоне сосредоточения Россией войск возле границ Украины.

4 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди прочего стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились продолжить работу над санкциями в отношении РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в УкраинуСША пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Премьер Британии Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и президент Словакии провели телефонный разговорЗеленский и президент Словакии провели телефонный разговор
Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, – Офис президентаЗеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, – Офис президента
Правительство согласовало назначение заместителя Кличко главой КОГАПравительство согласовало назначение заместителя Кличко главой КОГА
"Мы не отдадим ни одного куска нашей земли, мы не отдадим наши территории, какой бы цена этого дела ни была", – Зеленский"Мы не отдадим ни одного куска нашей земли, мы не отдадим наши территории, какой бы цена этого дела ни была", – Зеленский
Зеленский поддержал исключение Трухина из партии "Слуга народа"Зеленский поддержал исключение Трухина из партии "Слуга народа"
Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов: обсудили санкции и сотрудничество в здравоохраненииЗеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов: обсудили санкции и сотрудничество в здравоохранении
Зеленский рассказал о результатах переговоров с ДжонсономЗеленский рассказал о результатах переговоров с Джонсоном
"Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя", – Зеленский"Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя", – Зеленский
Зеленский надеется на скорую договоренность о дате встречи лидеров "нормандской четверки"Зеленский надеется на скорую договоренность о дате встречи лидеров "нормандской четверки"
Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным и увеличении численности ВСУЗеленский подписал указ о повышении зарплат военным и увеличении численности ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости