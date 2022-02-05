Украинские военные начали тренировки с противотанковыми комплексами NLAW

Идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками.

Украинские военные начали тренировки с противотанковыми комплексами NLAW
Українські військові тренуються з комплексами NLAW
Фото: ЗСУ

В Черниговской области начались интенсивные учения с ручными противотанковыми ракетными комплексами NLAW.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины со ссылкой на Службу по связям с общественностью Учебного центра "Десна" им. князя Ярослава Мудрого.

"Военнослужащие 169-го Учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW", - говорится в сообщении.

В частности, идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка действий в боевых условиях.

Отметим, что Британия уже отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилен особый режим охраны, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, что правительство Канады на фоне угрозы роSSийского вторжения отправило в Украину партию военной помощи.

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