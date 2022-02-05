После визита в Киев Эрдоган и его жена заболели коронавирусом

У них обнаружили штамм коронавируса Омикрон.

После визита в Киев Эрдоган и его жена заболели коронавирусом
Фото: пресслужба ОПУ

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и его жена заболели коронавирусом. Они заболели после официального визита в Украину.

Об этом Эрдоган сообщил в своем Телеграм-канале.

Эрдоган сообщил, что он и его супруга получили положительные результаты тестов на коронавирус 5 февраля. Их решили сделать после первых лёгких симптомов.

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19 был положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, вариант Omicron. Мы на своей миссии. Мы продолжим работу дома. Ждем ваших молитв", - написал Эрдоган.

Напомним, что во время визита в Киев Эрдоган 3 февраля отметил готовность организовать встречу Зеленского и Путина на своей территории. Владимир Зеленский подтвердил, что готов для установления мира к разговорам во всех форматах.

Москва также не исключает возможности встречи президента РФ Путина с украинским президентом Зеленским в Турции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в УкраинуСША пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Премьер Британии Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко надеется, что Киев не попадет в "красную" зонуКличко надеется, что Киев не попадет в "красную" зону
Министр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в КиевМинистр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в Киев
Экс-министр финансов Украины Яресько увольняется из Совета финуправления и контроля Пуэрто-Рико после преодоления банкротстваЭкс-министр финансов Украины Яресько увольняется из Совета финуправления и контроля Пуэрто-Рико после преодоления банкротства
Киевсовет принял проекты решений, которые усовершенствуют систему управления районами Киева, - КличкоКиевсовет принял проекты решений, которые усовершенствуют систему управления районами Киева, - Кличко
Эрдоган подтвердил готовность организовать в Турции встречу Зеленского с ПутинымЭрдоган подтвердил готовность организовать в Турции встречу Зеленского с Путиным
Студенты Киево-Могилянской академии объявили забастовкуСтуденты Киево-Могилянской академии объявили забастовку
Бывшим киевским судьям Новаку и Билыку объявили приговорБывшим киевским судьям Новаку и Билыку объявили приговор
В Киеве для строительства Президентского университета начали разрушать павильон на ВДНХ, где проводили "Кураж"В Киеве для строительства Президентского университета начали разрушать павильон на ВДНХ, где проводили "Кураж"
В Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против МураеваВ Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против Мураева
Стефанчук отреагировал на ситуацию вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академииСтефанчук отреагировал на ситуацию вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академии
Последние новости
Подгружаем последние новости