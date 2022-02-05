После визита в Киев Эрдоган и его жена заболели коронавирусом

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и его жена заболели коронавирусом. Они заболели после официального визита в Украину.

Об этом Эрдоган сообщил в своем Телеграм-канале.

Эрдоган сообщил, что он и его супруга получили положительные результаты тестов на коронавирус 5 февраля. Их решили сделать после первых лёгких симптомов.

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19 был положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, вариант Omicron. Мы на своей миссии. Мы продолжим работу дома. Ждем ваших молитв", - написал Эрдоган.

Напомним, что во время визита в Киев Эрдоган 3 февраля отметил готовность организовать встречу Зеленского и Путина на своей территории. Владимир Зеленский подтвердил, что готов для установления мира к разговорам во всех форматах.