Канада отправила в Украину партию военного оборудования

Самолет доставит в Украину бронежилеты, средства слежения и другое оборудование.

Канада отправила в Украину партию военного оборудования
Фото: facebook.com/CAFinUkraine

Правительство Канады на фоне угрозы роSSийского вторжения отправило в Украину партию военной помощи

Об этом сообщило министерство обороны Канады.

Самолет C-177 Globemaster доставит в Украину бронежилеты, лазерные дальномеры, металлоискатели и средства слежения. Помощь сопровождают канадские военнослужащие, которые останутся в Украине и будут учить украинских военных пользоваться этим оборудованием.

"Сегодняшняя помощь усиливает поддержку Украины Канадой и поможет Украине сохранить суверенитет и безопасность", – заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Точные места и даты прибытия дополнительных военнослужащих канадской армии, привлеченных в рамках расширения Канадой операции UNIFIER, не будут разглашаться из соображений безопасности.

3 февраля стало известно, что страны Бухарестской девятки НАТО помогут усилить оборонные возможности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

4 февраля большинство в парламенте Нидерландов согласились оказать поддержку Украине на фоне угрозы роSSийского вторжения.

5 февраля первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО, прибыла в Польшу.

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