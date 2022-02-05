Канада отправила в Украину партию военного оборудования
Самолет доставит в Украину бронежилеты, средства слежения и другое оборудование.
Правительство Канады на фоне угрозы роSSийского вторжения отправило в Украину партию военной помощи
Об этом сообщило министерство обороны Канады.
Самолет C-177 Globemaster доставит в Украину бронежилеты, лазерные дальномеры, металлоискатели и средства слежения. Помощь сопровождают канадские военнослужащие, которые останутся в Украине и будут учить украинских военных пользоваться этим оборудованием.
"Сегодняшняя помощь усиливает поддержку Украины Канадой и поможет Украине сохранить суверенитет и безопасность", – заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
Точные места и даты прибытия дополнительных военнослужащих канадской армии, привлеченных в рамках расширения Канадой операции UNIFIER, не будут разглашаться из соображений безопасности.
3 февраля стало известно, что страны Бухарестской девятки НАТО помогут усилить оборонные возможности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.
4 февраля большинство в парламенте Нидерландов согласились оказать поддержку Украине на фоне угрозы роSSийского вторжения.
5 февраля первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО, прибыла в Польшу.