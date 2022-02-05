В Польшу прибыла первая группа американских военных, которые усилят восточные границы НАТО

Первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания роSSийских войск возле границ Украины, прибыла в Польшу .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В субботу, 5 февраля, на аэродром Ясенка близ Жешува приземлился небольшой самолет с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше . Это первая партия из 1700 военных США , которые должны прибыть в Европу для укрепления восточного фланга НАТО.

Спикер 18-й механизированной дивизии майор Пшемислав Липчинский сообщил, что в Ясенке ожидают два самолета с американскими солдатами. Второй, значительно больший транспорт должен был прибыть в обед, однако, по словам Липчинского, этот рейс отложен американской стороной. Прибытия большего количества американских военных в Польше ожидают в воскресенье, 6 февраля.

Ранее Пентагон объявил о временном увеличении количества американских войск в Европе с целью усиления восточного фланга НАТО из-за концентрации роSSийских войск на украинской границе. 2 тысячи солдат отправят в Польшу и Германию, 1700 из них отправятся в Польшу . Около 1000 будут переведены из Германии в Румынию.

3 февраля стало известно, что страны Бухарестской девятки НАТО помогут усилить оборонные возможности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

4 февраля большинство в парламенте Нидерландов согласились оказать поддержку Украине на фоне угрозы роSSийского вторжения.