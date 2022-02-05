В Польшу прибыла первая группа американских военных, которые усилят восточные границы НАТО

Приземлился самолет с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии.

В Польшу прибыла первая группа американских военных, которые усилят восточные границы НАТО
Американські військові у Польщі
Фото: PAP

Первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания роSSийских войск возле границ Украины, прибыла в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В субботу, 5 февраля, на аэродром Ясенка близ Жешува приземлился небольшой самолет с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше. Это первая партия из 1700 военных США, которые должны прибыть в Европу для укрепления восточного фланга НАТО.

Спикер 18-й механизированной дивизии майор Пшемислав Липчинский сообщил, что в Ясенке ожидают два самолета с американскими солдатами. Второй, значительно больший транспорт должен был прибыть в обед, однако, по словам Липчинского, этот рейс отложен американской стороной. Прибытия большего количества американских военных в Польше ожидают в воскресенье, 6 февраля.

Ранее Пентагон объявил о временном увеличении количества американских войск в Европе с целью усиления восточного фланга НАТО из-за концентрации роSSийских войск на украинской границе. 2 тысячи солдат отправят в Польшу и Германию, 1700 из них отправятся в Польшу. Около 1000 будут переведены из Германии в Румынию.

3 февраля стало известно, что страны Бухарестской девятки НАТО помогут усилить оборонные возможности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

4 февраля большинство в парламенте Нидерландов согласились оказать поддержку Украине на фоне угрозы роSSийского вторжения.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter разместил видеоролик в поддержку Украины на фоне сосредоточения Россией войск около границ Украины.

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