На Донбассе впервые за три дня роSSийские оккупанты нарушили перемирие, ранен украинский военный

С начала суток 5 февраля, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение суток 4 февраля роSSийские оккупанты не открывали огонь в зоне ООС.

Последние до сегодняшнего дня обстрелы в зоне ООС были зафиксированы в среду, 2 февраля, - роSSийские наемники четырежды нарушили режим тишины. В частности, в Донецкой области оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово". Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора они применили беспилотник, с которого сбросили снаряд ВОГ-17.