Франция обновила карантинные требования для въезда из Украины

С 1 февраля граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и отрицательном результате антигенного теста или ПЦР-теста.

Франция обновила карантинные требования для въезда из Украины
Фото: twitter.com

Правительство Франции обновило санитарные требования для въезда во Францию для граждан Украины. Об этом в Facebook сообщило Консульское подразделение посольства Украины во Франции.

Среди прочего отмечается, что Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости COVID-19 в оранжевой группе.

"Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля подтверждение о полной вакцинации и негативном результате антигенного теста или ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

При этом сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней вакцины не прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную вакцинацию Pfizer или Moderna.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации для въезда во Францию, как и прежде, необходимо предоставить документальные подтверждения настоятельной необходимости поездки в страну, а также негативный результат антигенного или ПЦР-теста и придерживаться 7-дневной самоизоляции, отмечают в консульском подразделении посольства.

Напомним, с 30 января Германия усилила правила въезда из Украины из-за коронавируса.

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