В Украине заработала "горячая линия" территориальной обороны

С 4 февраля в Украине заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны, на которой можно получить ответы на самые распространенные вопросы вступления и порядка прохождения военной службы.

Об этом сообщает "Армія inform".

Отмечается, что "горячая линия" доступна по номеру 0800507028. По этому телефону можно получить ответы на вопросы:

как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;

как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;

порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Звонки на номер телефона "горячей линии" производятся бесплатно.

Напомним, Министерство обороны заявило, что постоянная численность Сил территориальной обороны (ТРО) будет составлять 10 тысяч человек, но по штату особого периода подразделения могут насчитывать свыше 130 тысяч.