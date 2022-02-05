В Германию прибыла первая группа дополнительного военного контингента США
В Висбаден перебросили военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса.
В немецкий город Висбаден сегодня прибыла первая группа американских военных для усиления союзников по НАТО в Восточной Европе, сообщили в европейском командовании вооруженных сил США.
"Это первые из 2000 солдат, прибывших в Европу после оглашения Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", - говорится в сообщении.
Переброска дополнительного контингента происходит на фоне военной активности РФ на границе с Украиной.
Согласно сообщению, в Висбаден перебросили военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса. В Германии они создадут штаб для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.
(1/2) These are the first of 2,000— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF)
#Soldiersto arrive in #Europefollowing @DeptofDefense's announcement of additional forces moving from the U.S. to #Europein support of our @NATO #Allies.
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#StrongerTogether #WeAreNATO @US_EUCOM @USArmy pic.twitter.com/nk0GPHiqwc February 4, 2022
Накануне представитель Пентагона Джон Кирби объявил о решении США перебросить на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию. Такое решение было принято в связи с обстановкой в Европе и действиями РоSSийской Федерации вблизи Украины.