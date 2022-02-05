В Германию прибыла первая группа дополнительного военного контингента США

В немецкий город Висбаден сегодня прибыла первая группа американских военных для усиления союзников по НАТО в Восточной Европе, сообщили в европейском командовании вооруженных сил США .

"Это первые из 2000 солдат, прибывших в Европу после оглашения Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Переброска дополнительного контингента происходит на фоне военной активности РФ на границе с Украиной.

Согласно сообщению, в Висбаден перебросили военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса. В Германии они создадут штаб для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу .