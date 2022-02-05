Эстония изучает возможности предоставления Украине дополнительной военной помощи

Власти Эстонии прорабатывают возможности предоставления Украине дополнительной оборонной помощи в дополнение к противотанковым ракетных комплексов Javelin.

Об этом в интервью "Суспильному" заявил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.

Ракеты Javelin поступят в ближайшие дни, и их точное количество будет озвучено публично. Мы сейчас работаем с украинскими институциями, в частности, Министерством обороны, над тем, что еще можем предоставить. Они поделились с нами перечнем, что самое востребованное, и мы смотрим: вот этого у нас в запасах больше не осталось, но, вероятно, у нас есть что-то другое. Правительство принимает решение - если оно положительное, мы передаем оружие", - сказал дипломат.

Напомним, что Эстония, и другие балтийские страны, выступает с активной поддержкой Украины перед лицом роSSийской агрессии. Страна передает Украине американские противотанковые ракеты Javelin. Также она хотела поставить гаубицы Д-30 восточногерманского происхождения, но правительство Германии заблокировало это.

В то же время в Берлине говорят, что обрабатывают запрос Эстонии на передачу Украине 122-мм гаубиц немецкого производства. Решение Германии по этому вопросу будет подготовлено и передано Эстонии в ближайшее время.