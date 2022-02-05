Порошенко в интервью CNBC призвал к санкциям против "Северного потока-2"

По его мнению, это один из инструментов ослабления страны-агрессора.

Порошенко в интервью CNBC призвал к санкциям против "Северного потока-2"
Петро Порошенко
Фото: "Європейська солідарність"

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью американской телекомпании CNBC призвал союзников к санкциям против Северного потока-2.

По мнению политика, для того, чтобы РоSSия и дальше слабела, нужны новые санкции для "Северного потока-2". Об этом говорится в сообщении на сайте "Евросолидарности".

"Поскольку "Северный поток-2" не является ни экономическим, ни энергетическим проектом, это - путинский проект, который направлен на подрыв западного единства и способен нанести большой ущерб Украине, Польше, многим другим государствам", - подчеркнул Порошенко.

Вторая позиция, по мнению Порошенко, – это сделать Украину сильнее.

"Поставлять оружие, мотивировать рост экономики, увеличить цену, которую РоSSия заплатит, если Путин и дальше будет прибегать к абсолютно безумным решениям для продолжения полномасштабных действий против Украины. Более сильная Украина точно повысит цену. И это - самый короткий путь к миру", – считает пятый президент.

Третье, - заявил Порошенко, – повысить устойчивость Украины.

"Мы должны укреплять внутреннее единство, проводить внутренние реформы. Те реформы, которые начаты еще нашей командой. Речь идет о реформах сектора безопасности и обороны, экономических реформах, судебной реформе, чтобы сделать Украину более понятной и предсказуемой для западного мира. В том числе вести мощную борьбу с коррупцией", – заявил Петр Порошенко.

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