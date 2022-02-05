?К акции протеста за отставку Шкарлета присоединились в Черновцах

4 февраля под Черновицким городским советом прошла акция протеста против действующего министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает местное издание "Шпальта".

На событие собрались активисты общественной организации "Украинские студенты за свободу".

Фото: Издание "Шпальта"

Участники акции принесли плакаты "МОНстра вон", "Солидарны с НаУКМА", "Не дадим разрушать украинское образование".

Напомним, такая же акция протеста сегодня состоялась во Львове. Организаторы мероприятия – Правительство студентов УКУ и общественная организация "Украинские студенты за свободу".

4 февраля митинговали возле здания Кабмини студенты Киево-Могилянской академии. Они объявили бессрочную забастовку из-за отказа Министерства образования признать результаты выборов президента университета.