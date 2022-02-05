Bloomberg по ошибке написал, что РоSSия вторглась в Украину. Затем издание извинилось

В заявлении агентства говорится о "неосторожном размещении".

Bloomberg по ошибке написал, что РоSSия вторглась в Украину. Затем издание извинилось
Фото: aukett-heese.com

Американское агентство Bloomberg в 16 часов по местному времени в Соединенных Штатах Америки (23:00 по Киеву) случайно опубликовало сообщение о том, что РоSSия вторглась в Украину. Обнаружив ошибку, агентство сняло сообщение и извинилось.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "РоSSия вторгается в Украину" был неосторожно размещен на нашем вебсайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину (его появления – ред.)", – говорится в сообщении.

Отметим, что 3 февраля ряд американских СМИ написали, что РоSSия собирается сфабриковать повод для вторжения в Украину – использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийскую территорию или русскоговорящих граждан на Востоке Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США передали Украине информацию о подготовке Россией провокации с таким видео еще до публикации в СМИ.

4 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что концентрация роSSийских войск на учениях в Беларуси недостаточна для широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

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