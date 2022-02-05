Резников: концентрация роSSийских войск в Беларуси недостаточна для наступления

Концентрация роSSийских войск на учениях в Беларуси недостаточна для широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

"Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь , изучаем и через данные разведки, и из открытых источников... Поэтому я уверенно вам говорю - на сегодня концентрация роSSийских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", - сказал Резников во время брифинга в Припяти по итогам совместных тактико-специальных учений подразделений МВД .

Вчера ряд американских СМИ написали, что РоSSия собирается сфабриковать повод для вторжения в Украину – использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийкую территорию или русскоязычных граждан на Востоке Украины.