Резников: концентрация роSSийских войск в Беларуси недостаточна для наступления

"Наступление с белорусской стороны имеет минимальный уровень риска".

Резников: концентрация роSSийских войск в Беларуси недостаточна для наступления
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Концентрация роSSийских войск на учениях в Беларуси недостаточна для широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

"Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем и через данные разведки, и из открытых источников... Поэтому я уверенно вам говорю - на сегодня концентрация роSSийских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", - сказал Резников во время брифинга в Припяти по итогам совместных тактико-специальных учений подразделений МВД.

Вчера ряд американских СМИ написали, что РоSSия собирается сфабриковать повод для вторжения в Украину – использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийкую территорию или русскоязычных граждан на Востоке Украины.

Глава МСЗ Дмитрий Кулеба заявил, что США передали Украине информацию о подготовке Россией провокации по видео еще до публикации в СМИ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в УкраинуСША пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Премьер Британии Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
"Украинский беспилотник", из-за которого вызвали посла в Беларуси, оказался роSSийским, - The Insider"Украинский беспилотник", из-за которого вызвали посла в Беларуси, оказался роSSийским, - The Insider
США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в УкраинуСША пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"
На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана, - РезниковНа местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана, - Резников
Резников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФРезников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФ
МИД Беларуси вызвало посла Украины из-за якобы нарушения границы беспилотником 24 январяМИД Беларуси вызвало посла Украины из-за якобы нарушения границы беспилотником 24 января
Столтенберг: решение США перебросить войска в Европу носит оборонительный и пропорциональный характерСтолтенберг: решение США перебросить войска в Европу носит оборонительный и пропорциональный характер
Резников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армиюРезников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армию
Рада будет дееспособной в случае полномасштабного наступления, - КорниенкоРада будет дееспособной в случае полномасштабного наступления, - Корниенко
Верещук: "У нас есть план обороны в случае наступления РоSSии"Верещук: "У нас есть план обороны в случае наступления РоSSии"
Последние новости
Подгружаем последние новости