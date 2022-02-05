Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

В районе Павлополя обстрел БПЛА произведен ВФ РФ из стрелкового оружия.

Оккупационные силы на востоке Украины обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ ОБСЕ малого радиуса действия.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Работа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Обстрел беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ ОБСЕ малого радиуса действия и влияние помех РЭБ на БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Павлополя обстрел БПЛА произведен ВФ РФ из стрелкового оружия. Кроме того, во время полета БПЛА испытал влияние помех сигнала GPS .

По оценкам наблюдателей, обстрел БПЛА СММ ОБСЕ со стороны ЗФ РФ и влияние средств РЭБ преследовали цель препятствования работе Миссии в выявлении нарушений по отводу вооружения и военного присутствия в зоне безопасности.

В результате мониторинга выявлены новые фортификационные сооружения в районах Клинкино и Самойлово.

"Указанный факт свидетельствует о дальнейших мерах по усовершенствованию фортификационного оборудования позиций 1 АК вооруженных формирований РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Зафиксирован также недопуск патруля СММ ОБСЕ к жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры в районе Крутая Балка в результате установления вооруженными формированиями РоSSийской Федерации самодельного металлического заграждения, что заблокировало проезд в направлении Васильевки.

"Указанные действия свидетельствуют о систематическом использовании роSSийскими оккупационными войсками жизненно важной гражданской инфраструктуры для сокрытия мест и районов размещения тяжелого вооружения и военной техники", - отмечается в отчете.