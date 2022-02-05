Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

В районе Павлополя обстрел БПЛА произведен ВФ РФ из стрелкового оружия.

Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Оккупационные силы на востоке Украины обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ ОБСЕ малого радиуса действия.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Работа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Обстрел беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ ОБСЕ малого радиуса действия и влияние помех РЭБ на БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Павлополя обстрел БПЛА произведен ВФ РФ из стрелкового оружия. Кроме того, во время полета БПЛА испытал влияние помех сигнала GPS.

По оценкам наблюдателей, обстрел БПЛА СММ ОБСЕ со стороны ЗФ РФ и влияние средств РЭБ преследовали цель препятствования работе Миссии в выявлении нарушений по отводу вооружения и военного присутствия в зоне безопасности.

В результате мониторинга выявлены новые фортификационные сооружения в районах Клинкино и Самойлово.

"Указанный факт свидетельствует о дальнейших мерах по усовершенствованию фортификационного оборудования позиций 1 АК вооруженных формирований РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Зафиксирован также недопуск патруля СММ ОБСЕ к жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры в районе Крутая Балка в результате установления вооруженными формированиями РоSSийской Федерации самодельного металлического заграждения, что заблокировало проезд в направлении Васильевки.

"Указанные действия свидетельствуют о систематическом использовании роSSийскими оккупационными войсками жизненно важной гражданской инфраструктуры для сокрытия мест и районов размещения тяжелого вооружения и военной техники", - отмечается в отчете.

"Таким образом, ВФ РФ искусственно продолжают грубо нарушать Минские договоренности и в дальнейшем создают предпосылки для эскалации напряжения на линии столкновения сторон путем сокрытия своей преступной деятельности от международных наблюдателей", - подчеркнула украинская сторона СЦКК.

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