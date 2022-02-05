На Филиппинах горело посольство РоSSии

В настоящее время усилиями филиппинских экстренных служб пожар был потушен.

Фото: ГСКЦ МИД РоSSии

В городе Манила на Филиппинах произошел пожар в здании роSSийского посольства, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ГСКЦ) МИД РФ.

В настоящее время усилиями филиппинских экстренных служб пожар потушен.

"Пожар в Посольстве РоSSии в Маниле ликвидирован", - говорится в сообщении департамента Twitter.

#ФИЛИППИНЫ
?Пожар в Посольстве РоSSии в Маниле ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в Посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы.

??https://t.co/yZ1QzIn81x

— ??ДСКЦ МИД РоSSии (@MID_travel) February 4, 2022

Сильный пожар в здании роSSийского посольства в Маниле произошел вечером 4 февраля.

По данным роSSийского внешнеполитического ведомства, на место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, однако зданию был причинен значительный ущерб.

"Причины возгорания выясняются", - отметили в МИДе РФ.

Напомним, 4 января случился пожар на крупнейшем независимом нефтеперерабатывающем заводе в РоSSии – Антипинском НПЗ.

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