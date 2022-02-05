На Филиппинах горело посольство РоSSии
В настоящее время усилиями филиппинских экстренных служб пожар был потушен.
В городе Манила на Филиппинах произошел пожар в здании роSSийского посольства, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ГСКЦ) МИД РФ.
В настоящее время усилиями филиппинских экстренных служб пожар потушен.
"Пожар в Посольстве РоSSии в Маниле ликвидирован", - говорится в сообщении департамента Twitter.
— ??ДСКЦ МИД РоSSии (@MID_travel)
#ФИЛИППИНЫ
?Пожар в Посольстве РоSSии в Маниле ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в Посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы.
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https://t.co/yZ1QzIn81x February 4, 2022
Сильный пожар в здании роSSийского посольства в Маниле произошел вечером 4 февраля.
По данным роSSийского внешнеполитического ведомства, на место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, однако зданию был причинен значительный ущерб.
"Причины возгорания выясняются", - отметили в МИДе РФ.
Напомним, 4 января случился пожар на крупнейшем независимом нефтеперерабатывающем заводе в РоSSии – Антипинском НПЗ.