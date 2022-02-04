Глава наблюдательного совета немецкой "дочки" "Северного потока-2" покинул пост по требованию МИД Германии

"Это затрагивает интересы госслужбы", – объяснили в министерстве иностранных дел ФРГ.

Глава наблюдательного совета немецкой "дочки" "Северного потока-2" покинул пост по требованию МИД Германии
Дітер Вальтер Халлер
Фото: K. Lauterwasser-Stielow

Глава наблюдательного совета компании Gas for Europe, которую называют немецкой "дочкой" "Северного потока-2", Дитер Халлер покинул свой пост из-за запрета МИД Германии.

Об этом сообщает РБК.

Компания Nord Stream 2 AG была создана для управления немецким участком газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" объявил об основании этой дочерней структуры в Германии в конце января 2022 года. В ее собственности и под управлением будет находиться часть трубопровода протяженностью 54 километра. Создание отдельной компании в немецкой юрисдикции было условием сертификации газопровода, ведь к этому моменту процедуру приостановили.

Дитер Халлер ранее занимал должность посла Германии в Саудовской Аравии. Когда он сообщил Министерству иностранных дел ФРГ о намерении работать в Gas for Europe в качестве отставного чиновника, в ведомстве провели проверку и по ее итогам запретили Халлеру такую деятельность. В МИД отметили, что она "затрагивает интересы госслужбы".

Новыми членами наблюдательного совета Gas for Europe были назначены бывший главный исполнительный директор компании Enercity Михаэль Файст и управляющий директор Gas Value Chain Company Вольфганг Петерс. Главу наблюдательного совета должны избрать на следующем заседании.

Напомним, 1 февраля глава Совета Министров Республики Польша Матеуш Моравецкий и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообща обратились к Германии с просьбой не запускать "Северный поток-2", ведь он станет элементом шантажа Европы со стороны РоSSии.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае новой агрессии РоSSии против Украины ФРГ поддержит санкции против газопровода "Северный поток-2".

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