Львов присоединился к всеукраинской акции протеста за отставку Шкарлета

Участники мероприятия собрались под зданием львовской ратуши.

Львов присоединился к всеукраинской акции протеста за отставку Шкарлета
Фото: Депутатка Львівської міськради Вікторія Христенко

Во Львове сегодня началась акция протеста в поддержку студентов Киево-Могилянской академии.

Об этом сообщила на своей странице депутат Львовского горсовета Виктория Христенко.

"Министр временный, Могилянка — вечна!». Сегодня Львов присоединился к всеукраинской акции протеста с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета. Студентов и общественность возмутили последние события, связанные с выборами президента Киево-Могилянской Академии. Мы поддерживаем наших студентов и также требуем отставки министра образования Шкарлета", - написала Христенко на своей странице в Facebook.

Накануне информацию о событии распространили в Facebook организаторы мероприятия во Львове – Правительство студентов УКУ и общественная организация "Украинские студенты за свободу".

Фото: Депутат Львовского горсовета Виктория Христенко

На своей странице в соцсети ОО "Украинские студенты за свободу" аналогичные акции анонсировали в Черновцах и Одессе.

Напомним, 4 февраля студенческое самоуправление Киево-Могилянской академии объявило бессрочную забастовку. Студенты, преподаватели и выпускники вышли на акцию протеста под здание Кабинета министров с тремя основными требованиями. Среди них - подписать контракт с Сергеем Квитом, избранным президентом НаУКМА, придерживаться автономии университетов и отправить в отставку министра образование Сергея Шкарлета.

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