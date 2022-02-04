Совет директоров будет избран на общем собрании в конце июня.

Бывший канцлер Германии Гергард Шредер, которого считают другом Владимира Путина, вероятно, заменит зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва Тимура Кулибаева в совете директоров роSSийского газового монополиста "Газпром".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что "Газпром" 4 февраля сообщил, что на его годовом общем собрании в конце июня будет избран совет директоров, список кандидатов в который уже утвержден. Шредер – глава комитета акционеров компании Nord Stream AG, являющийся оператором газопровода "Северный поток-2" – в списке взамен Кулибаева, главы компании Kazenergy.

В прошлом месяце Кулибаев, являющийся членом правления "Газпрома" с 2011 года, покинул пост главы Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" после антиправительственных протестов в январе.

Два других зятя Назарбаева, Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов, также были уволены из-за протестов с руководящих должностей в крупных государственных энергетических компаниях QazaqGaz и KazTransOil. Несколько других родственников Назарбаева тоже лишились руководящих должностей в Казахстане.

Напомним, Шредер был канцлером Германии с 1998-го по 2005 год. Сейчас он работает на РоSSию, поддерживает ее политику по отношению к Украине и выступает с критикой украинских чиновников.

С 2017 года Шредер возглавлял совет директоров "Роснефти". В июне 2020 года его переизбрали на этот пост.

В начале января посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что исключает возможность того, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может пойти рабоать на роSSийские государственные структуры или роSSийский бизнес.