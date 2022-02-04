Экс-канцлер Германии Шредер может войти в наблюдательный совет "Газпрома" вместо зятя Назарбаева.

Совет директоров будет избран на общем собрании в конце июня.

Экс-канцлер Германии Шредер может войти в наблюдательный совет "Газпрома" вместо зятя Назарбаева.
Фото: http://www.zeit.de

Бывший канцлер Германии Гергард Шредер, которого считают другом Владимира Путина, вероятно, заменит зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва Тимура Кулибаева в совете директоров роSSийского газового монополиста "Газпром".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что "Газпром" 4 февраля сообщил, что на его годовом общем собрании в конце июня будет избран совет директоров, список кандидатов в который уже утвержден. Шредер – глава комитета акционеров компании Nord Stream AG, являющийся оператором газопровода "Северный поток-2" – в списке взамен Кулибаева, главы компании Kazenergy.

В прошлом месяце Кулибаев, являющийся членом правления "Газпрома" с 2011 года, покинул пост главы Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" после антиправительственных протестов в январе.

Два других зятя Назарбаева, Кайрат Шарипбаев и Димаш Досанов, также были уволены из-за протестов с руководящих должностей в крупных государственных энергетических компаниях QazaqGaz и KazTransOil. Несколько других родственников Назарбаева тоже лишились руководящих должностей в Казахстане.

Напомним, Шредер был канцлером Германии с 1998-го по 2005 год. Сейчас он работает на РоSSию, поддерживает ее политику по отношению к Украине и выступает с критикой украинских чиновников.

С 2017 года Шредер возглавлял совет директоров "Роснефти". В июне 2020 года его переизбрали на этот пост.

В начале января посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что исключает возможность того, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель может пойти рабоать на роSSийские государственные структуры или роSSийский бизнес.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
В Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мостВ Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост
Премьер Британии Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко посоветовал спросить его через год, будет ли он баллотироваться в президенты
Министр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в КиевМинистр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в Киев
Польский Сенат принял постановление о поддержке: "без независимой Украины не может быть безопасной Польши"Польский Сенат принял постановление о поддержке: "без независимой Украины не может быть безопасной Польши"
В Тернопольской области будут судить депутата облсовета, который открыто угрожал журналистамВ Тернопольской области будут судить депутата облсовета, который открыто угрожал журналистам
Верховный Суд признал незаконным выговор Совета НБУ РожковойВерховный Суд признал незаконным выговор Совета НБУ Рожковой
Экс-министр финансов Украины Яресько увольняется из Совета финуправления и контроля Пуэрто-Рико после преодоления банкротстваЭкс-министр финансов Украины Яресько увольняется из Совета финуправления и контроля Пуэрто-Рико после преодоления банкротства
Киевсовет принял проекты решений, которые усовершенствуют систему управления районами Киева, - КличкоКиевсовет принял проекты решений, которые усовершенствуют систему управления районами Киева, - Кличко
Макрон призвал создать Совет Шенгенской зоны для защиты границ ЕСМакрон призвал создать Совет Шенгенской зоны для защиты границ ЕС
Главу фракции "Довира" в Полтавском облсовете и его брата задержали за вымогание денегГлаву фракции "Довира" в Полтавском облсовете и его брата задержали за вымогание денег
Суд оправдал главу Львовского облсовета, которая выписала себе премииСуд оправдал главу Львовского облсовета, которая выписала себе премии
Последние новости
Подгружаем последние новости