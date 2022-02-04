Еврокомиссия предлагает продлить действие системы COVID-сертификатов еще на год

Пока невозможно определить влияние возможного увеличения инфекций во второй половине 2022 года или появления новых штаммов.

Еврокомиссия предлагает продлить действие системы COVID-сертификатов еще на год
Фото: t.me/mvs_ukraine

Европейская комиссия предложила продолжить действие системы цифровых COVID-сертификатов на год до 30 июня 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Вирус продолжает преобладать в Европе, и на этом этапе невозможно определить влияние возможного увеличения инфекции во второй половине 2022 года или появления новых вариантов. Расширение регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой сертификат при поездках в ЕС", - говорится в заявлении.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает включить тесты на антигены в виды тестов, по которым может быть выдан сертификат.

Также предлагается обеспечить синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации, чтобы они имели правильное общее количество доз. Кроме того, Брюссель предложил предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против коронавируса. Эта мера направлена на поощрение дальнейшей разработки и изучения вакцин.

В Еврокомиссии напомнили, что решение о внутреннем использовании цифровых ковид-сертификатов остается за государствами-членами ЕС.

Напомним, 19 января Кабинет министров сократил срок действия сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, с одного года до девяти месяцев (270 дней). Такое решение объяснили аналогичными действиями стран Евросоюза.

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