Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии РоSSии

Госсекретарь США проинформировал об итогах переговоров с Лавровым.

Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии РоSSии
Архівне фото
Фото: Фокус

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Отмечается, что Блинкен проинформировал Кулебу об итогах переговоров с роSSийским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Собеседники согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания РоSSии от дальнейшей агрессии. Они также отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап.

Блинкен и Кулеба также обсудили динамику переговоров в рамках Нормандского формата и выразили надежду на то, что РоSSия продемонстрирует конструктивную позицию на следующих этапах переговоров.

Украинский министр выразил благодарность госсекретарю и американскому народу за беспрецедентную помощь, которую США предоставили и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности нашего государства.

Кулеба также поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Россией сфабрикованных поводов для обострения. Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере.

Напомним, ряд американских СМИ, в частности, Washigton Post и New York Times со ссылкой на источники написали, что в Москве собираются использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийскую территорию или русскоязычных граждан на Востоке Украины. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, США передали Украине информацию о подготовке Россией провокации с видео еще до публикации в СМИ.

Ранее США не исключали, что РФ может прибегнуть к так называемым операциям fals flag (операция под так называемым фальшивым флагом, когда роSSийские солдаты без опознавательных знаков вошли в Крым).

В МИД РоSSии назвали информацию чушью и заверили, что не ищут повода для вторжения в Украину.

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