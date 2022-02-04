Монастырский отреагировал на видео с Трухиным: "Если бы он мне позвонил – был бы послан"

Министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин, который предлагал патрульному взятку после ДТП, не обращался к нему за помощью.

Об этом глава МВД рассказал на брифинге, передает "Суспильне".

"Я считаю, что любое лицо, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все то, что оно совершило", - подчеркнул Монастырский.

"Второй вопрос - звонил ли он мне с места происшествия или что? Здесь присутствуют мои коллеги, бывшие народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по такому вопросу никто звонить не может. И не будет! И если бы он мне и позвонил по телефону, то был бы послан в тот же момент", - добавил глава МВД .

Что касается видео, которое опубликовала "Украинска правда", министр отметил, что сам был поражен его появлением.

"Потому что во время, когда мне докладывали об этом ДТП в свое время в августе, мне сказали, что для показаний свидетелей есть разные данные о том, кто был за рулем. Поэтому следователь и направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать его Государственному бюро расследований", – объяснил Монастырский.

Министр также отметил, что тогда не все экипажи патрульных располагали боди-камерами.

"Мне сказали, что не все экипажи имеют боди-камеры. Поэтому я принял решение, и 8 сентября был объявлен тендер на 6500 боди-камер, которые были закуплены для полицейских. В декабре все 100% экипажей были оборудованы такими камерами", - добавил Монастырский.

«Якби він мені подзвонив, то був би посланий». Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ ? (@suspilne_news) February 4, 2022

Напомним, Трухин попал в аварию 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины. Ряд СМИ обнародовал информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

Трухин продолжал быть членом партии, фракции и заместителем главы бюджетного комитета.

2 февраля журналисты УП опубликовали видео полиции на месте ДТП, на котором зафиксирован намек Трухина на вознаграждение правоохранителям, если он "тихонько уйдет в лес". После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал нардепа добровольно выйти из состава фракции, генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство по факту предложения предоставления неправомерного вознаграждения, а глава партии СН Елена Шуляк распорядилась исключить депутата из ее состава.