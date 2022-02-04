Зеленский и президент Словакии провели телефонный разговор

Собеседники обменялись мнениями по ситуации с безопасностью.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и поблагодарил за неизменную солидарность по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

Собеседники обменялись мнениями по ситуации с безопасностью. Зеленский проинформировал об инициативах Украины по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнении Минских договоренностей.

Президенты также затронули вопрос взаимодействия между Украиной и Словакией в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено вопросам энергетической безопасности.

"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством «Северного потока - 2», важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина.

Отмечается, что президенты также обменялись мнениями по ситуации с COVID-19 и мерам по противодействию распространению пандемии.

Напомним, ранее Украина и Словакия договорились о тестовом увеличении гарантированных мощностей для физического импорта природного газа из Европы до 42 млн куб. м в сутки.

3 февраля также стало известно, что "Бухарестская девятка", в состав которой входит Словакия, предоставит Украине оборонную помощь.

В ноябре 2021 года Словакия подписала Декларацию о европейской перспективе Украины.