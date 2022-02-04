Греция с 7 февраля не потребует от привитых туристов теста на ковид

Министр туризма поздравил такое решение Минздрава.

Греция с 7 февраля не потребует от привитых туристов теста на ковид
Фото: flaggenplatz.ch

В Греции со следующего понедельника, 7 февраля, больше не потребуют предъявления теста на коронавирус от туристов, имеющих действительный европейский сертификат вакцинации.

Об этом сообщает GreekReporter со ссылкой на министра здравоохранения Таноса Плевриса.

Министр туризма Василис Кикилиас со своей стороны приветствовал решение Минздрава и назвал его шагом к увеличению туристических потоков, поскольку это облегчает потенциальным путешественникам планирование поездки.

"В этом году наша страна готовится принять гостей летнего сезона с 1 марта. То есть - раньше, чем в любом другом году. Греческий туризм продемонстрировал чрезвычайную устойчивость за последние два года, посылая сильный сигнал безопасности для путешественников, и он будет действовать точно так же и этого года", – сказал Кикилиас.

Напомним, 12 января в Греции одобрили четвертую дозу вакцины от ковида для людей из групп риска.

С 1 февраля 2022 г. в Евросоюзе действуют новые правила, согласно которым европейский сертификат о вакцинации будет действовать в течение девяти месяцев.

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