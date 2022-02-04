Кличко надеется, что Киев не попадет в "красную" зону

Об этом глава столицы заявил 4 февраля на съезде партии УДАР.

Виталий Кличко на съезде партии УДАР заявил – надеется, что Киев не попадет в "красную" зону. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Большое количество людей болеет, большое количество детей тоже болеет... Разная ситуация по разным районам города Киева . Надеемся, что роста заболеваемости не будет", - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что Киевский горсовет предоставил право директорам школ самостоятельно принимать решения, закрывать учебное заведение или нет. Для этого следует учитывать количество больных учащихся.

Напомним, 1 ноября 2021 года Кабмин уже переводил Киев в "красную" зону.

6 декабря 2021 года государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение отменить "красный" уровень эпидопасности для столицы и еще восьми областей Украины.

3 февраля 2022 года в Украине было обнаружено почти 44 тысячи случаев COVID-19, выздоровело менее 10 тыс. человек.