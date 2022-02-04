Кличко посоветовал спросить его через год, будет ли он баллотироваться в президенты

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал объявить о своих намерениях по баллотированию в президенты после объявления соответствующих выборов.

Об этом он заявил на съезде партии УДАР в Киеве , сообщает корреспондент LB.ua.

Вопрос о намерении выдвигаться Кличко назвал провокационным и отметил, что сейчас до следующих выборов еще два года.

"Это не более чем манипуляции в прессе. Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов... Этот вопрос, я убежден, можно будет задать через год и получить ответ", – отметил он.

Напомним, в сентябрьском интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной Мэр Киева также говорил, что не готов ответить, будет ли баллотироваться, но не боится таких вызовов, особенно если это будет необходимо стране.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Кличко начал президентскую кампанию и готовится к выборам. В УДАРе на это ответили, что Банковая видит в Кличко главного конкурента на выборах президента.

Кличко также отвечал, что на парламентских выборах будет баллотироваться его партия УДАР.