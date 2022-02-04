Кличко посоветовал спросить его через год, будет ли он баллотироваться в президенты

Вопрос о намерении выдвигаться мэр города назвал провокационным.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал объявить о своих намерениях по баллотированию в президенты после объявления соответствующих выборов.

Об этом он заявил на съезде партии УДАР в Киеве, сообщает корреспондент LB.ua.

Вопрос о намерении выдвигаться Кличко назвал провокационным и отметил, что сейчас до следующих выборов еще два года.

"Это не более чем манипуляции в прессе. Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов... Этот вопрос, я убежден, можно будет задать через год и получить ответ", – отметил он.

Напомним, в сентябрьском интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной Мэр Киева также говорил, что не готов ответить, будет ли баллотироваться, но не боится таких вызовов, особенно если это будет необходимо стране.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Кличко начал президентскую кампанию и готовится к выборам. В УДАРе на это ответили, что Банковая видит в Кличко главного конкурента на выборах президента.

Кличко также отвечал, что на парламентских выборах будет баллотироваться его партия УДАР.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
В Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мостВ Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост
Премьер Британии Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко: "Закон о столице не будет проголосован в целом в Раде"Кличко: "Закон о столице не будет проголосован в целом в Раде"
Министр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в КиевМинистр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в Киев
Работа Deutsche Welle в РоSSии будет прекращена с 4 февраляРабота Deutsche Welle в РоSSии будет прекращена с 4 февраля
Киевсовет принял проекты решений, которые усовершенствуют систему управления районами Киева, - КличкоКиевсовет принял проекты решений, которые усовершенствуют систему управления районами Киева, - Кличко
Правительство согласовало назначение заместителя Кличко главой КОГАПравительство согласовало назначение заместителя Кличко главой КОГА
Владимир Кличко решил вступить в терроборону КиеваВладимир Кличко решил вступить в терроборону Киева
Резников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армиюРезников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армию
Срочная военная служба в Украине будет отмененаСрочная военная служба в Украине будет отменена
Рада будет дееспособной в случае полномасштабного наступления, - КорниенкоРада будет дееспособной в случае полномасштабного наступления, - Корниенко
Верещук: "Новый трехсторонний альянс будет очень эффективным для Украины"Верещук: "Новый трехсторонний альянс будет очень эффективным для Украины"
Последние новости
Подгружаем последние новости