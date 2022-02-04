Кличко: "Закон о столице не будет проголосован в целом в Раде"

"Прежде чем он будет принят, нужно киевлянам объяснить, что они полезного от этого закона получат".

Мэр Киева , лидер партии "УДАР" Виталий Кличко уверен, что закон о столице не будет проголосован в Верховной Раде.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент LB.ua.

"Мне известно, что какой-то закон о столице в новой редакции выносится в Верховную Раду. Перед тем как он будет принят, нужно киевлянам объяснить, что они полезного от этого закона получат. Это во-первых. Во-вторых: если мы будем говорить о европейской столице и европейской стране, я убежден, что любой закон должен пройти оценку наших европейских партнеров. Это Венецианская комиссия и совет Европы. Потому что кто-то сейчас что-то будет под себя писать - это не отвечает ключевым европейским принципам", - подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул, что убежден в том, что в этом законе есть политическая составляющая, "чтобы получить власть".

"Я думаю, что не примут. Я общаюсь с депутатами Верховной Рады, и они в подавляющем большинстве понимают этот персональный конфликт (с Офисом президента, - ред.)... Я убежден в том, что местная власть и центральная должны вместе работать в сегодняшних непростых условиях... Это – интересы страны", - отметил Кличко.

"Местное самоуправление – это базис демократии”, - добавил глава КГГА.

Напомним, в мае 2014 года Кличко был избран мэром Киева и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко. В 2019 году президентом стал Владимир Зеленский, поменявший всех руководителей ОГА, но Кличко не трогал.

В сентябре 2019 года законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешний министр культуры Александр Ткаченко. Он предусматривает разделение полномочий мэра и главы КГГА. Член профильного комитета, нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что у Кличко с новым законом властных полномочий не станет меньше: "У него будет столько власти, на которую его уполномочили люди. То есть его избрали городским головой, он будет городским головой и будет выполнять свои полномочия. На двух стульях нельзя усидеть, это правильный подход. И у нас есть функция столицы и есть функция города. Кличко будет заниматься функцией города – коммунальными службами, парковками, канализациями, тем, чтобы у нас не застраивали наши скверы".

Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , в то время как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции. В настоящее время, согласно решениям Конституционного суда, возглавлять КГГА может только человек, избранный столичным мэром.

В первом чтении законопроект был принят 20 октября 2021 года. В декабре глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект "не переносится, он готовится соответствующим комитетом". Стефанчук пообещал, что закон о столице пойдет в зал, когда пройдет подготовку поправок в комитете.

В конце прошлого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о столице будет рассмотрен в Раде в "новом сезоне".