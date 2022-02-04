Антикорсуд объявил приговор судье-взяточнику из Донецкой области

Судью разоблачили на получении 6 тысяч гривен неправомерной выгоды от адвоката.

Антикорсуд объявил приговор судье-взяточнику из Донецкой области
Фото: Українське право

Высший антикоррупционный суд 4 февраля огласил приговор судье Славянского горрайонного суда Донецкой области, которого разоблачили на получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судью разоблачили на получении 6 тысяч гривен неправомерной выгоды от адвоката в отношении лица, по которому составили протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В соответствии с приговором, судья был лишен свободы на 5 лет и 6 месяцев с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года и конфискацией имущества.

"Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС", - напомнили в САП.

Напомним, Высший антикоррупционный суд объявил 3 февраля обвинительный приговор двум бывшим судьям Голосеевского районного суда Киева: Андрею Новаку и Александру Билыку.

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