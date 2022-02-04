"Удар" выдвинул кандидата на довыборы в Раду в 206 округе

Партия "Удар" выдвинула кандидатом на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) действующего секретаря Черниговского городского совета Александра Ломака.

За решение проголосовали делегаты проходящего в Киеве 25 съезда партии "Удар", передает корреспондент LB.

На съезде выступил действующий мэр Чернигова, лидер партии "Родной дом" Владислав Атрошенко.

"Политическая партия "Родной дом" приветствует выдвижение от партии "Удар" действующего секретаря Черниговского городского совета Александра Ломака", - заявил он.

Глава партии "Удар" Виталий Кличко заявил, что "будет очень символично, когда после выборов в Верховной Раде поднимут флаг "Удара".

Напомним, что в связи с кончиной нардепа группы «За будущее» (был исключен из состава фракции «Слуга народа») Антона Полякова Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №206, которые состоятся 27 марта 2022 года.