Министр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в Киев

Кроме столицы она посетит Запорожье и линию разграничения.

Министр иностранных дел Германии во второй раз с начала года прибудет с визитом в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля будет находиться с визитом в Украине. Глава внешнеполитического ведомства будет иметь встречи с президентом Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе на брифинге, передают RND и Укринформ.

Бербок в украинской столице посетит мемориал жертв Голодомора и военный госпиталь. Кроме того, она посетит Запорожье и линию разграничения.

Зассе добавила, что пока не владеет информацией о дате новых переговоров политических советников глав стран "Нормандского формата", которые планировались на следующую неделю.

Напомним, что на 8 февраля также запланирован визит в Украину президента Франции Эммануэля Макрона. И Франция, и Германия являются сторонами переговоров в "нормандском формате", направленных на урегулирование роSSийской войны против Украины.

Бербок – представительница нового правительства ФРГ – уже посещала Украину 17 января. На следующий день в Москве она встречалась с главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым.

Взаимодействие Украины и Германии на фоне переброски Россией войск к Украине испытывает определенные сложности, в частности из-за того, что ФРГ запретила передачу Украине вооружения. В то же время страна пообещала послать шлемы для военных и мобильный госпиталь.



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